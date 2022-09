GF Vip, concorrente censurato: scioccanti dichiarazioni sulla Regina Elisabetta (Di venerdì 23 settembre 2022) Dato il clamore mediatico che la notizia della morte della Regina Elisabetta ha avuto, l’argomento è stato trattato anche nella casa del GF Vip. Nel parlarne, però, un concorrente si è lasciato andare a delle sconvolgenti dichiarazioni che hanno costretto la regia a censurarlo. FRASI CHOC sulla Regina – Nel parlare della famiglia reale, Attilio Romano, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Dato il clamore mediatico che la notizia della morte dellaha avuto, l’argomento è stato trattato anche nella casa del GF Vip. Nel parlarne, però, unsi è lasciato andare a delle sconvolgentiche hanno costretto la regia a censurarlo. FRASI CHOC– Nel parlare della famiglia reale, Attilio Romano, L'articolo

infoitcultura : Chi è Edoardo Donnamaria: concorrente del Grande Fratello VIP - infoitcultura : Uomini e Donne, Soraia Ceruti contro una concorrente del Grande Fratello Vip: 'La falsità non ha limiti' - infoitcultura : Gf Vip, Soraia Ceruti sbotta contro una concorrente : 'La falsità non ha limiti' - telodogratis : Gf Vip, Soraia Ceruti sbotta contro una concorrente : “La falsità non ha limiti” - infoitcultura : Soraia Ceruti contro una concorrente del Gf Vip 7: “La falsità non ha limiti!” -