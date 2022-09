GF Vip 7 | Daniele Dal Moro stronca Martina Nasoni | lei reagisce così

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 23 settembre 2022) Nella clip di presentazione mostrata al Grande Fratello Vip 7 prima dell’ingresso diDalnella Casa di Cinecittà, il ragazzo – ex gieffino ed anche ex tronista di Uomini e Donne – ha risposto anche a una domanda riguardante la sua storia con, vincitrice del GF Nip 14. Una storia burrascosa, fatta di liti, rotture e ritorni, che poiù si è definitivamente esaurita.Dalha dichiarato che conper lui “non era vero amore”, mentre per lei “sembrerebbe di sì”. Ma come avrà reagitoa questa parole non proprio carine nei suoi confronti? Subito dopo la messa in onda della puntata, laha pubblicato una sua foto mentre è scompigliata dal vento accompagnandola con la frase: “Buon ...