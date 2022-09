(Di venerdì 23 settembre 2022)torna a far parlare di sé. L’ex fotografo delle star ha aperto unsocial dopo gli innumerevoli profili chiusi nei precedenti mesi.è stato infatti costretto ad aprire unaccount per aggirare la “censura social”. IldiIl calvario diè iniziato prima che Ilary e Totti si lasciassero, lo scorso 29 marzo, ovvero, il giorno del suo compleanno quandosui social disse di conoscere “tutte le verità” sulla loro relazione. Dalracconta “L’accountè stato arbitrariamente disattivato. Dico arbitrariamente perché ...

CorriereCitta : Fabrizio Corona nuovo profilo su Instagram e attacca: ‘Non mi fermo qui’ - zazoomblog : Rita De Crescenzo a Milano da Fabrizio Corona: “Proposta di lavoro top secret” - #Crescenzo #Milano #Fabrizio… - Rob15112862 : Se lo dice questo mentecatto ci crediamo. Fabrizio Corona, ritorno su Instagram. Nuovo profilo e accuse: «Nazione… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Fabrizio #Corona torna su Instagram con un altro profilo e accusa - andreastoolbox : Fabrizio Corona, ritorno su Instagram. Nuovo profilo e accuse: «Nazione immatura e idiota, non tutelata la libertà… -

Rita De Crescenzo vola a Milano per incontrare. Tra la nota tiktoker e il 're' dei paparazzi, infatti, sta per nascere un'importante collaborazione. I dettagli dell'operazione, però, sono ancora un mistero. Tuttavia la De Crescenzo,...Non si contano più i nuovi account Instagram cheè stato costretto ad aprire per aggirare quella che lui chiama censura social. Un autentico accanimento contro l'ex re dei paparazzi, che nelle ultime settimane si era servito persino ...Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. L’ex fotografo delle star ha aperto un nuovo profilo social dopo gli innumerevoli profili chiusi nei precedenti mesi. Corona è stato infatti costretto ad ...Rita De Crescenzo vola a Milano per incontrare Fabrizio Corona. Tra la nota tiktoker e il "re" dei paparazzi, infatti, sta per nascere un'importante collaborazione. I dettagli dell'operazione, però, s ...