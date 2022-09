Elezioni, Salvini: Centrodestra in vantaggio di 15 punti (Di venerdì 23 settembre 2022) In campagna elettorale tutti dicono che stanno vincendo lo scudetto, con tutto il rispetto per Giuseppe Conte, Enrico Letta, Matteo Renzi, il Centrodestra vincerà queste Elezioni. La Lega avrà un ottimo risultato, soprattutto dove governiamo e noi abbiamo più di mille sindaci”. Queste le previsioni di Matteo Salvini, leader della Lega, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Io con la testa- aggiunge- sono già a tutti gli aiuti che gli italiani avranno settimana prossima. Senza essere uno scienziato della politica, il Centrodestra penso sia in vantaggio di 15 punti e la Lega avrà un ottimo risultato. Stiamo già preparando la squadra di donne e uomini che per cinque anni aiuteranno questo paese a risollevarsi”. Sulla lista dei ministri di Giorgia Meloni, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) In campagna elettorale tutti dicono che stanno vincendo lo scudetto, con tutto il rispetto per Giuseppe Conte, Enrico Letta, Matteo Renzi, ilvincerà queste. La Lega avrà un ottimo risultato, soprattutto dove governiamo e noi abbiamo più di mille sindaci”. Queste le previsioni di Matteo, leader della Lega, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Io con la testa- aggiunge- sono già a tutti gli aiuti che gli italiani avranno settimana prossima. Senza essere uno scienziato della politica, ilpenso sia indi 15e la Lega avrà un ottimo risultato. Stiamo già preparando la squadra di donne e uomini che per cinque anni aiuteranno questo paese a risollevarsi”. Sulla lista dei ministri di Giorgia Meloni, ...

