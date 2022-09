Docenti di sostegno, sono 186 mila, 69 mila in deroga. 290 mila gli alunni con disabilità. I dati per il 2022/2023 (Di venerdì 23 settembre 2022) Il report annuale del Ministero fotografa anche la situazione relativa al numero di posti di sostegno e a quello degli alunni con disabilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 settembre 2022) Il report annuale del Ministero fotografa anche la situazione relativa al numero di posti die a quello deglicon. L'articolo .

orizzontescuola : Docenti di sostegno, sono 186 mila, 69 mila in deroga. 290 mila gli alunni con disabilità. I dati per il 2022/2023 - AniefTorino : Anief su Scuola Informa - Docenti di sostegno, aumentano ma sono sempre più precari e meno specializzati - SardiniaPost : #Sardegna #Scuola?? Il 27 settembre comincia il nuovo corso che abilita a fare l'insegnante di #sostegno. L'attività… - michelacotugno : @77deh Comunque per una reale inclusione bisogna cominciare con includere il docente di sostegno. I ragazzi devono… - michelacotugno : @susiestini @77deh Io mi sono trovata a lavorare con docenti curricolari che quando mancava l'alunno dva chiedevano… -