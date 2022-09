Difficoltà della Nazionale: Mancini rassicura i tifosi in diretta (Di venerdì 23 settembre 2022) Vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra al Meazza per 1-0 grazie a un gol di Raspadori. L’Italia torna a vincere e si giocherà il primo posto del girone contro l’Ungheria. Queste le parole di Roberto Mancini ai microfoni della Rai dopo il fischio finale. Mancini Italia Inghilterra Sull’importanza della partita il ct azzurro ha risposto :”Una partita importantissima, perché ci lascia tranquilli per il sorteggio portandoci testa di serie in vista degli europei e la possibilità di giocarci la vittoria del girone. Abbiamo battuto l’Inghilterra che è una delle squadre più forti“. Sul cambio di modulo, stasera l’Italia si è presentata con un 3-5-2, Mancini fa chiarezza: “Non conta il sistema perchè possiamo giocare con tanti sistemi, conta la personalità e la voglia di attaccare e di stare alta. ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 settembre 2022) Vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra al Meazza per 1-0 grazie a un gol di Raspadori. L’Italia torna a vincere e si giocherà il primo posto del girone contro l’Ungheria. Queste le parole di Robertoai microfoniRai dopo il fischio finale.Italia Inghilterra Sull’importanzapartita il ct azzurro ha risposto :”Una partita importantissima, perché ci lascia tranquilli per il sorteggio portandoci testa di serie in vista degli europei e la possibilità di giocarci la vittoria del girone. Abbiamo battuto l’Inghilterra che è una delle squadre più forti“. Sul cambio di modulo, stasera l’Italia si è presentata con un 3-5-2,fa chiarezza: “Non conta il sistema perchè possiamo giocare con tanti sistemi, conta la personalità e la voglia di attaccare e di stare alta. ...

