Di Marco: «Siamo contenti e questa vittoria è un grande aiuto per il futuro» (Di venerdì 23 settembre 2022) . Le parole del difensore azzurro Federico Di Marco ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro l'Inghilterra. Ecco le parole del difensore azzurro: PARTITA – «Abbiamo fatto un'ottima partita, di personalità. Abbiamo rischiato poco. Siamo contenti perché dopo un periodo difficile abbiamo fatto una bella vittoria, in questo stadio. Siamo contenti dei tre punti» PALO – «Sarebbe stata la ciliegina ma l'importante è che abbia vinto la squadra. E' un peccato che non possiamo partecipare ai mondiali perché avremmo potuto dire la nostra». CLIMA DIFFICILE – «Siamo tanti ragazzi. Vincere aiuta a vincere. E penso che questa vittoria sia un grande aiuto per il futuro»

