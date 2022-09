Di Maio umiliato in prima pagina | la vendetta di Travaglio | eccola | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) Un nemico è per sempre. Soprattutto se quel nemico è "fresco", insomma non di vecchissima data. E soprattutto se ti chiami Marco, ossia uno dei direttori più spietati, vendicativi e feroci che si ricordino. Basti pensare al trattamento che il suo Fatto Quotidiano ha sempre riservato ai nemici storici, iniziando con Silvio Berlusconi, passando per Matteo Renzi e fino a Matteo Salvini. Bene, l'ultimo nemico - seppur non degno dell'attenzione riservata ai tre nomi citati appena citati - è Luigi Di, il fu leader grillino che, dopo aver fatto guerra a Giuseppe Conte (il totem-soldatino di) ha abbandonato il M5s a caccia di nuove avventure (leggasi: di una poltrona blindata col Pd). Oggi, il ministro degli Esteri, Giggino per gli amici, corre con l'ex diccì Bruno Tabacci e Impegno Civico. Ma come detto lo fa ...