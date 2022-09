Charlene di Monaco | spunta un’altra figlia illegittima di Alberto Lei non lo perdona

(Di venerdì 23 settembre 2022) L’idillio tradisembra sia destinato a durare poco. Dalla Sveziano indiscrezioni scottanti sul Principe che avrebbe avutoda una star della tv locale, Gunilla Persson.di, matrimonio finito? Dopo aver vistodilasciarsi baciare affettuosamente dae dopo averli visti uniti più che mai ai funerali della Regina Elisabetta, la coppia sembra già scricchiolarevolta. Intanto, lei è rimasta a Montecarlo, probabilmente per riprendere le cure, mentre lui è voltato a New York da solo. E ora quest’altra rivelazione che se fosse confermata ...

diera presente ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II e per l'occasione ha indossato un vestito che non è passato inosservato. Il 19 settembre 2022 si sono tenuti a Londra i ...Molti degli invitati ai funerali di Elisabetta II si sono ritrovati nella Grande Mela, da Letizia di Spagna che è tornata a indossare il rosso ad Alberto disenza, passando per Rania ...Nuovo rumor su Charlene di Monaco: in arrivo un lieto evento nel principato di Monaco Ecco cosa si dice sulla principessa.Charlene di Monaco è sparita di nuovo, mentre Alberto è volato da solo a New York. La verità su questo isolamento inaspettato.