C’è ampia scelta di smart TV tra le offerte Passione Casa di Unieuro

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 23 settembre 2022) Nella giornata di oggi, 23 settembre,— una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha deciso di lanciare una nuova iniziativa promozionale:comprende una grande varietà disu articoli tech, chiaramente con un occhio di riguardo per l’ambiente domestico, per il quale c’è anche una buona selezione diTV. Di seguito non verranno trattate lesu altre categorie di prodotti, già oggetto di un articolo dedicato su TuttoTech.net; se invece volete buttare un occhio anche indi altre catene concorrenti, sappiate che sono ancora attive le promozioni di MediaWorld, Euronics e Comet che vi abbiamo segnalato nei giorni scorsi.TV “...