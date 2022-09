Ascesa e caduta di Kiwi Farms, tra i luoghi più oscuri di Internet (Di venerdì 23 settembre 2022) di Giuseppe Luca Scaffidi Il 5 settembre, con una nota ufficiale, Matthew Prince, co-fondatore e Ceo di Cloudflare, società americana che si occupa di fornire servizi di sicurezza Internet, ha bloccato l’accesso al sito di Kiwi Farms, forum noto per via delle campagne di diffamazione, spionaggio e hacking organizzate ciclicamente dai suoi utenti. Per quasi 10 anni, proteggendo il sito dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service), Cloudflare ha garantito alla community di Kiwi Farms di agire liberamente e portare avanti azioni coordinate incentrate su molestie, abusi, stalking e diffusione di dati privati; negli ultimi giorni, però, la marcia indietro da parte di Prince potrebbe aver segnato un precedente importante, ponendo un limite alla libertà d’azione di questa tipologia di spazi e ... Leggi su facta.news (Di venerdì 23 settembre 2022) di Giuseppe Luca Scaffidi Il 5 settembre, con una nota ufficiale, Matthew Prince, co-fondatore e Ceo di Cloudflare, società americana che si occupa di fornire servizi di sicurezza, ha bloccato l’accesso al sito di, forum noto per via delle campagne di diffamazione, spionaggio e hacking organizzate ciclicamente dai suoi utenti. Per quasi 10 anni, proteggendo il sito dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service), Cloudflare ha garantito alla community didi agire liberamente e portare avanti azioni coordinate incentrate su molestie, abusi, stalking e diffusione di dati privati; negli ultimi giorni, però, la marcia indietro da parte di Prince potrebbe aver segnato un precedente importante, ponendo un limite alla libertà d’azione di questa tipologia di spazi e ...

