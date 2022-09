Alluvione Marche, Sabatini (Camera commercio): "Bilancio provvisorio, almeno 2mila imprese colpite, serve liquidità" (Di venerdì 23 settembre 2022) Ascoli Piceno, 22 set. (Labitalia) - "Al momento, ma è un Bilancio assolutamente provvisorio, abbiamo circa 2mila aziende colpite. Ma stiamo ancora procedendo con la compilazione delle schede predisposte dalla Regione per la quantificazione dei danni alle aziende. E su questo faccio un appello alle associazioni di categoria affinchè aiutino le imprese su questo punto. Più saremo volici e precisi nella compilazione, prima avremo un quadro preciso e prima cercheremo di mettere in campo delle misure efficaci". Così, con Adnkronos/Labitalia, Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio delle Marche, traccia un primo Bilancio dei danni alle imprese causato dall'Alluvione dei giorni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Ascoli Piceno, 22 set. (Labitalia) - "Al momento, ma è unassolutamente, abbiamo circaaziende. Ma stiamo ancora procedendo con la compilazione delle schede predisposte dalla Regione per la quantificazione dei danni alle aziende. E su questo faccio un appello alle associazioni di categoria affinchè aiutino lesu questo punto. Più saremo volici e precisi nella compilazione, prima avremo un quadro preciso e prima cercheremo di mettere in campo delle misure efficaci". Così, con Adnkronos/Labitalia, Gino, presidente delladidelle, traccia un primodei danni allecausato dall'dei giorni ...

Agenzia_Ansa : Imbrattata la sede della Regione Marche ad Ancona con il fango dell'alluvione. E' la protesta, durante una manifest… - matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - giorgioguidi2 : RT @AntScibilia: ............Le due persone erano già disperse da due ore quando alle 23 si è tenuto una riunione per l'emergenza alluvione… - Brigante1959 : RT @ClaudioDeglinn2: Che strano, questo aereo che viene dalla francia e passa un po di tempo su e giù per Genova,molto simile a quello pass… -