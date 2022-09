Al via il Progetto Scuola: Seif affida al Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. la realizzazione della piattaforma tecnologica per la formazione (Di venerdì 23 settembre 2022) Milano 23 settembre 2022 – Società Editoriale il Fatto ha deciso di affidare al Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. – Società che offre servizi nell’ambito della formazione per migliorare l’esperienza educativa avvicinando studenti, docenti e dirigenti scolastici – la realizzazione della piattaforma tecnologica che erogherà i servizi di formazione della Scuola del Fatto. Il manifesto della Scuola e la struttura dei corsi saranno comunicati a fine ottobre, quando partiranno anche le iscrizioni. L’avvio dei corsi è previsto per la primavera 2023. Cinzia Monteverdi Presidente e AD di Seif ha commentato: “Il nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Milano 23 settembre 2022 – Società Editoriale il Fatto ha deciso dire alS.P.A. – Società che offre servizi nell’ambitoper migliorare l’esperienza educativa avvicinando studenti, docenti e dirigenti scolastici – lache erogherà i servizi didel Fatto. Il manifestoe la struttura dei corsi saranno comunicati a fine ottobre, quando partiranno anche le iscrizioni. L’avvio dei corsi è previsto per la primavera 2023. Cinzia Monteverdi Presidente e AD diha commentato: “Il nuovo ...

petergomezblog : Elezioni, Loredana De Petris (capogruppo Leu al senato): “Voterò per Conte e il M5s. Per la sinistra errore enorme… - fattoquotidiano : Al via il Progetto Scuola: Seif affida al Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. la realizzazione della piattaforma tecnolog… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Football Affairs, il nuovo San Siro e il tema capienza: così non potrà ospitare la finale dei… - UdineseTV : Viabilità: Regione, via al progetto della ciclabile Casarsa-Pinzano - - MKT_INS : Il Cda di #RacingForce ha deliberato di completare il progetto di #doppiaquotazione entro la fine di settembre. -