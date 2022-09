Viva il subbuteo! | la frase per cui Letta viene insultato dai suoi elettori

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 settembre 2022) "Si!il": così Enricoha commentato la notizia dell'Italia campione del mondo nel football da tavolo. Si tratta del sedicesimo titolo per gli italiani, che due giorni fa a Roma hanno battuto il Belgio 2-1. Il leader del Pd non sarebbe riuscito a contenere la gioia per questo importante risultato. Di qui il tweet di sostegno. Isostenitori, però, non avrebbero apprezzato. Almeno, stando a quanto si legge sotto il tweet. È partita, infatti, una valanga di commenti negativi e anche ironici contro il segretario del Pd. Qualcuno, per esempio, proprio non capisce una simile divagazione in un momento così delicato della campagna elettorale. Qualcun altro parla di un vero e proprio autogol a pochissimi giorni dalle elezioni. "Sotto elezioni parla di Subbuteo…", si è lamentato ...