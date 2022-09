Unicredit: corre in Borsa dopo Orcel su rialzo stime 2023 (Di giovedì 22 settembre 2022) Unicredit in forte rialzo in Piazza Affari: il titolo, anche brevemente fermato in asta di volatilità, sale del 4% superando quota 11 euro dopo che l'amministratore delegato Andrea Orcel alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022)in fortein Piazza Affari: il titolo, anche brevemente fermato in asta di volatilità, sale del 4% superando quota 11 euroche l'amministratore delegato Andreaalla ...

News24_it : Unicredit: corre in Borsa dopo Orcel su rialzo stime 2023 - iconanews : Unicredit: corre in Borsa dopo Orcel su rialzo stime 2023 - fisco24_info : Unicredit: corre in Borsa dopo Orcel su rialzo stime 2023: 'Se ci sarà grave recessione pronti ad affrontare ogni s… - gekkofasa : RT @MilanoFinanza: Unicredit corre in controtendenza, parte il buyback da 1 miliardo di euro - MilanoFinanza : Unicredit corre in controtendenza, parte il buyback da 1 miliardo di euro -