Terremoto oggi a Genova | magnitudo e ultime notizie Trema tutta la Liguria - Cronaca - quotidiano net

SkyTG24 : Terremoto, due forti scosse avvertite ad Ascoli Piceno - SkyTG24 : Terremoto nel Messico centrale: scossa di magnitudo 6.8, non c'è allarme tsunami - SkyTG24 : Terremoto nel Catanese, registrata scossa di magnitudo 3.6 - Mustapha1508 : #terremoto cosa succedendo oggi… dopo le scosse di terremoto ad #AscoliPiceno, un’altra scossa di terremoto vicino… - giuseppepetroce : RT @ultimenotizie: #Terremoto oggi a #Genova. L'Ingv segnala una scossa di magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4. Il sisma è stato registrato al… -

Al momento non si hanno notizie di feriti o danni Undi magnitudo 4.1 , secondo una stima ... Altre scosseci sono stati altri terremoti: di magnitudo 4.o nella Marche presso Ascoli ...Gente lascia gli uffici e si riversa in strada. Sisma prolungato nel Levante, disagi alla circolazione ...Una scossa di terremoto è stata avvertita a Genova e nel resto della Liguria. In molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire in strada. Il movimento tellurico è stato avvertito intorno alle 15,3 ...