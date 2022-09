(Di giovedì 22 settembre 2022) Ilprincipale del Wta 250 di, in programma sul cemento outdoor dal 19 al 25 settembre. Dopo un anno in cui nella capitale sudcoreana si è svolto ‘solo’ un torneo categoria 125, questa stagione torna il tradizionale evento 250, parte integrante della tournée asiatica. Prima testa di serie è Jelena, seguita dalla russa Ekaterina Alexandrova. Nessuna italiana al via, ma i motivi di interesse non mancano, a partire dalla 17enne ceca Linda Fruhvirtova che negli ultimi giorni ha impressionato in quel di Chennai. Presente anche Emmasei del, mentre Eugenie Bouchard dopo i buoni quarti di finale raggiunti in India punta a mettere in cascina altri punti preziosi per continuare la scalata nel ranking. IL ...

ParliamoDiNews : Tabellone Wta 250 Seoul 2022: Ostapenko numero uno del seeding, c’è Raducanu #20Settembre #Tennis #UltimiArticoli - Ubitennis : WTA Seoul, tabellone: Ostapenko prima testa di serie - livetennisit : WTA 250 Seoul: Il Tabellone Principale. Jelena Ostapenko guida il seeding - zazoomblog : WTA Seoul 2022: il tabellone. Ostapenko prima testa di serie possibile secondo turno Fruhvirtova-Raducanu - #Seoul… - zazoomblog : Tabellone Wta 250 Seul 2022: Ostapenko numero uno del seeding c’è Raducanu - #Tabellone #2022: #Ostapenko #numero -

Il prossimo appuntamento in campo per la classe 2002 è proprio in Corea in un125: nelprincipale sarà al via come testa di serie numero 6 e affronterà nel primo turno la giapponese ...Terza giornata di incontri delprincipale in quel di Tokyo , dove è in corso di svolgimento il torneo500 . I due 'upset' odierni sono stati messi a segno però da altrettante tenniste cinesi. La prima è stata Shuai ...Emma Raducanu vuole tornare a essere protagonista nel circuito Wta dopo il crollo in classifica subito agli Us Open. La britannica non è stata in grado di difendere il titolo conquistato nell'edizione ...Perdute ben 20 posizioni nella classifica WTA (adesso è #75) Jasmine Paolini cercava di recuperare il terreno perduto a cominciare dagli Open di Ungheria. Ma la 26enne tennista lucchese, testa di seri ...