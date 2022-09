Serie A, la caduta dei bomber: a sorprendere sono i gregari (Di giovedì 22 settembre 2022) Un inizio di campionato inusuale, con tante partite ravvicinate e un calendario al limite del proibitivo: tra sorprese e conferme, sono in tanti ad aver sofferto i ritmi e il caldo di questo primo mese di Serie A. Ma mentre alcuni tra i più formidabili cecchini delle scorse annate sembrano avere le polveri bagnate, c’è qualcun altro che invece si sta prendendo le luci della ribalta a suon di gol e buone prestazioni. La caduta dei bomber: i più in difficoltà L’Inter è claudicante e anche il suo gioco offensivo, che tanto ha regalato in termini di gol lo scorso anno, ne deve necessariamente risentire. A soffrirne di più proprio la famigerata LuLa, la coppia composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Con le sue 3 reti in 9 presenze, l’argentino si rivela il “meno peggio” della compagnia; altro discorso per un ... Leggi su zon (Di giovedì 22 settembre 2022) Un inizio di campionato inusuale, con tante partite ravvicinate e un calendario al limite del proibitivo: tra sorprese e conferme,in tanti ad aver sofferto i ritmi e il caldo di questo primo mese diA. Ma mentre alcuni tra i più formidabili cecchini delle scorse annate sembrano avere le polveri bagnate, c’è qualcun altro che invece si sta prendendo le luci della ribalta a suon di gol e buone prestazioni. Ladei: i più in difficoltà L’Inter è claudicante e anche il suo gioco offensivo, che tanto ha regalato in termini di gol lo scorso anno, ne deve necessariamente risentire. A soffrirne di più proprio la famigerata LuLa, la coppia composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Con le sue 3 reti in 9 presenze, l’argentino si rivela il “meno peggio” della compagnia; altro discorso per un ...

