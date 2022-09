Ronda Rousey | “Tanti hanno le proprie teorie sul White Rabbit | ma secondo me è…”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 22 settembre 2022) Bray Wyatt è stato licenziato dalla WWE nel luglio del 2021, dopo un lungo periodo d’assenza dagli show, scioccando praticamente tutti i fan. Ora, sembra che Wyatt sia pronto a fare il suo tanto atteso ritorno in WWE, dato che i continui messaggi delapparsi nei recenti show WWE sembrano riferirsi proprio all’Eater of Worlds. Ovviamente, tutti i fan ed addetti al settore stanno fantasticando sull’identità del Coniglio Bianco, ma ormai sembra certo che sia Wyatt. Di questo avviso è anche, che durante il suo ultimo streaming di gioco, ha dichiarato di ritenere che gli accenni al “Bianconiglio” riguardino il futuro ritorno di Bray Wyatt in WWE: “Durante le pause tra un incontro e l’altro,fatto questa cosa di spegnere le luci e suonare ‘...