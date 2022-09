Risolti dei problemi per iPhone 14 Pro con aggiornamento iOS 16.1 beta 2 (Di giovedì 22 settembre 2022) Arrivano segnali importanti, questa mattina, per tutti coloro che intendono scaricare nel più breve tempo possibile l’aggiornamento iOS 16.1. Soprattutto per quanto concerne i possessori di un iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max. Al di là delle indicazioni relative ai possibili passi in avanti sul fronte batteria, intesi non solo come durata, ma anche sul fronte interfaccia come riportato con altro articolo, occorre concentrarsi sul bug GPS di cui tanto si parla da alcuni giorni a questa parte. In sostanza, la seconda beta del pacchetto software ripristinerà la precisione della posizione sul dispositivo. Focalizziamoci sui problemi per iPhone 14 Pro con aggiornamento iOS 16.1 beta 2: i bug Risolti Cosa sappiamo sulla gestione dei ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Arrivano segnali importanti, questa mattina, per tutti coloro che intendono scaricare nel più breve tempo possibile l’iOS 16.1. Soprattutto per quanto concerne i possessori di un14 Pro ed14 Pro Max. Al di là delle indicazioni relative ai possibili passi in avanti sul fronte batteria, intesi non solo come durata, ma anche sul fronte interfaccia come riportato con altro articolo, occorre concentrarsi sul bug GPS di cui tanto si parla da alcuni giorni a questa parte. In sostanza, la secondadel pacchetto software ripristinerà la precisione della posizione sul dispositivo. Focalizziamoci suiper14 Pro coniOS 16.12: i bugCosa sappiamo sulla gestione dei ...

