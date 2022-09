Reazione a Catena 22 settembre 2022 | le Tre e un Quarto vincono 16mila euro

MikyS03 : @potterhead_1000 Ah, non sapevo. Comunque se tornasse a reazione a catena sarebbe un'ottima notizia ???? - CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: Le tre e un quarto, montepremi e parola vincente di giovedì 22 settembre 2… - noiamortaIe : e quando le tre e un quarto ovvero le mie campionesse™ spegneranno le luci dello studio di questa edizione di reazione a catena allora cosa - bazzestrane : il mio passatempo preferito è urlare parolacce quando non indovino le parole di reazione a catena - ConteZero76 : @say_my_name_93 @AvvocatoAtomico @TgLa7 Nella catena di decadimento dell'Uranio (mi spiegarono) vengono rilasciati… -

Grande ansia negli ultimi secondi della puntata diandata in onda oggi, giovedì 22 settembre 2022, per Elisa, Carolina e Letizia, le Tre e un Quarto, campionesse in carica ormai da un bel po': poco prima di scoprire se la risposta da ..., Le Tre e un quarto contro I Fuori Fase nella puntata del 22 settembre 2022 La puntata didel 22 settembre 2022 ritrova le campionesse in carica Le Tre e un quarto ...Le tre ragazze della nostra provincia, alla decima serata da campionesse di Reazione a catena su Rai 1, si aggiudicano il montepremi dell'ultimo gioco e continuano a farsi amare da tutta Italia ...Reazione a Catena, Le Tre e un quarto vincono contro I Fuori Fase nella puntata del 22 settembre 2022 e conquistano anche questa sera il montepremi ...