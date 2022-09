Prodi, il servo encomio di Letta: «Leggenda vivente, ha battuto il Cav due volte» (Di giovedì 22 settembre 2022) «Chi si contenta, gode», dice il proverbio. E di certo Enrico Letta di godimento deve provarne parecchio se dice, come ha detto, che «Prodi è la nostra Leggenda vivente». Con tutti il rispetto dovuto al Professore bolognese, il termine “Leggenda” riferito a lui a noi pare un tantinello esagerato. E di certo anche a lui, di cui si potrà dir tutto tranne che ama vestire le penne del pavone. Tanto più che la motivazione addotta da Letta a base del suo servo encomio («ha battuto due volte Berlusconi») ci sembra piuttosto stiracchiata. Anzi, l’interrogativo s’impone: fu vera gloria? Nel ’96 Prodi vinse grazie a Bossi Nel 1996 e nel 2006 Prodi vinse nella sfida diretta contro Berlusconi, ma ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022) «Chi si contenta, gode», dice il proverbio. E di certo Enricodi godimento deve provarne parecchio se dice, come ha detto, che «è la nostra». Con tutti il rispetto dovuto al Professore bolognese, il termine “” riferito a lui a noi pare un tantinello esagerato. E di certo anche a lui, di cui si potrà dir tutto tranne che ama vestire le penne del pavone. Tanto più che la motivazione addotta daa base del suo(«hadueBerlusconi») ci sembra piuttosto stiracchiata. Anzi, l’interrogativo s’impone: fu vera gloria? Nel ’96vinse grazie a Bossi Nel 1996 e nel 2006vinse nella sfida diretta contro Berlusconi, ma ...

SecolodItalia1 : Prodi, il servo encomio di Letta: «Leggenda vivente, ha battuto il Cav due volte» - libellula58 : RT @giuseppeadurno: @OrNella645587 @libellula58 Chi come D'ALEMA PRODI NAPOLITANO VELTRONI... e oggi RENZI Aderisce alla TerzaVIA dei BLAIR… - giuseppeadurno : @OrNella645587 @libellula58 Chi come D'ALEMA PRODI NAPOLITANO VELTRONI... e oggi RENZI Aderisce alla TerzaVIA dei B… - stefanialeone5 : RT @HSIXTYNINE: @MassimilianRic Non sarà merito loro,avranno avuto contesti più favorevoli,ma quando c'erano questi eravamo la quarta poten… - HSIXTYNINE : @MassimilianRic Non sarà merito loro,avranno avuto contesti più favorevoli,ma quando c'erano questi eravamo la quar… -