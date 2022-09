Pio e Amedeo tornano con “Emigratis – La resa dei conti” (Di giovedì 22 settembre 2022) Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5 dal 28 settembre con quattro nuove puntate di “Emigratis – LA resa DEI conti”. Sono reduci dal successo di pubblico e critica “Felicissima sera” che lo scorso anno ha fatto discutere e sorridere. Pio e Amedeo ripartono questa stagione con le nuove avventure del programma che li ha resi celebri: Emigratis. Quest’anno un filo conduttore legherà tutte e quattro le puntate creando un’unica storia. Ci sono anche delle novità, a partire dai personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico. Sono tanti gli ospiti/vittime che prenderanno parte allo show, assicurando divertimento e colpi di scena. Pio e Amedeo gironzoleranno per in giro per il mondo, come sempre a discapito di qualche ... Leggi su zon (Di giovedì 22 settembre 2022) Pio ein prima serata su Canale 5 dal 28 settembre con quattro nuove puntate di “– LADEI”. Sono reduci dal successo di pubblico e critica “Felicissima sera” che lo scorso anno ha fatto discutere e sorridere. Pio eripartono questa stagione con le nuove avventure del programma che li ha resi celebri:. Quest’anno un filo conduttore legherà tutte e quattro le puntate creando un’unica storia. Ci sono anche delle novità, a partire dai personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico. Sono tanti gli ospiti/vittime che prenderanno parte allo show, assicurando divertimento e colpi di scena. Pio egironzoleranno per in giro per il mondo, come sempre a discapito di qualche ...

IlContiAndrea : Riparte domani #Amici22 alle 14 In studio a consegnare le maglie agli allievi: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christi… - FebyTH : RT @heythereelena: qui per ricordare la faccia dei ragazzi di amici20 dopo le battute di pio e amedeo #amici22 - marsilda_nuhaj : RT @heythereelena: qui per ricordare la faccia dei ragazzi di amici20 dopo le battute di pio e amedeo #amici22 - iWebRadio : Pio e Amedeo: il tour “Felicissimo Show” viene rimandato al 2023 - Alex_myprotege : Cricca con cadermi su Pio e Amedeo però ti prego Tvb -