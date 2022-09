(Di giovedì 22 settembre 2022) Da oltre 20 anniè uno dei volti più familiari della nostra tv ma quanto ne sappiamo della sua? Presenza storica di Un posto al sole, longeva soap opera made in Italy che va in onda dal 1996,è un attore con grande esperienza oltre che un uomo simpatico e sempre con il sorriso sulle labbra. Conosciamolo meglio. Chi èè nato a Napoli il 26 Agosto del 1956 (Vergine). Appassionato di cinema e spettacolo praticamente da sempre, nel passato dell’artista partenopeo ci sono anche il cabaret e il lavoro di stuntman. Anni fa, con i colleghi Francesco Paolantoni e Mario Porfito, ...

Pollydolce : Patrizio Rispo: vita privata, biografia, carriera, Instagram, moglie, figli e curiosità sull'attore - ParliamoDiNews : Un Posto al Sole, lo spoiler di Patrizio Rispo: “Tensione altissima, ci sarà…” #19Settembre #Gossip - infoitcultura : Un posto al sole, Patrizio Rispo: “Qualcuno vuole farmi fuori” - zazoomblog : Un posto al sole Patrizio Rispo addio al set trentennale? Ora parla lui - #posto #Patrizio #Rispo #addio - FQMagazineit : Un posto al sole, Patrizio Rispo: “Qualcuno vuole farmi fuori” -

... Gnut, Franco Iavarone, Vinicio Marchioni, Gea Martire, Francesco Montanari, Antonella Morea, Carlo Morelli, Adriano Pantaleo, Rocco Papaleo, Enrico Pieranunzi, Mariano Rigillo,, Gino ...... Gnut, Franco Iavarone, Vinicio Marchioni, Gea Martire, Francesco Montanari, Antonella Morea, Carlo Morelli, Adriano Pantaleo, Rocco Papaleo, Enrico Pieranunzi, Mariano Rigillo,, Gino ...Da oltre 20 anni Patrizio Rispo è uno dei volti più familiari della nostra tv ma quanto ne sappiamo della sua vita privata Presenza storica di Un posto al sole, longeva soap opera made in Italy che v ...Questa mattina, in conferenza stampa, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il direttore generale del Teatro San Carlo, Emmanuela Spedaliere, hanno presentato il progetto culturale Affabulazione c ...