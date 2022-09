Paramount Plus: tutto quello che c’è da sapere (Di giovedì 22 settembre 2022) La nuova piattaforma Over The Top di Paramount Global Paramount Plus è arrivato il 15 settembre 2022 in Italia portando con se più di 8000 ore di contenuti di intrattenimento e un vasto numero di titoli in anteprima e in esclusiva assoluta. Paramount+ per il mercato italiano costerà 7,99 euro al mese o 79,90 euro all’anno. Per gli abbonati Sky, l’app di Paramount Plus sarà disponibile sul decoder Sky Q. Netflix Ottobre 2022: la programmazione completa Paramount Plus: tanti contenuti Per i clienti della pay-tv con il pacchetto Sky Cinema il servizio in streaming sarà compreso nel prezzo dell’abbonamento. A partire dal 15 settembre gli abbonati a Paramount+ avranno a disposizione tantissimi contenuti (8000 ore) di film, serie ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 22 settembre 2022) La nuova piattaforma Over The Top diGlobalè arrivato il 15 settembre 2022 in Italia portando con se più di 8000 ore di contenuti di intrattenimento e un vasto numero di titoli in anteprima e in esclusiva assoluta.+ per il mercato italiano costerà 7,99 euro al mese o 79,90 euro all’anno. Per gli abbonati Sky, l’app disarà disponibile sul decoder Sky Q. Netflix Ottobre 2022: la programmazione completa: tanti contenuti Per i clienti della pay-tv con il pacchetto Sky Cinema il servizio in streaming sarà compreso nel prezzo dell’abbonamento. A partire dal 15 settembre gli abbonati a+ avranno a disposizione tantissimi contenuti (8000 ore) di film, serie ...

iamrdrm : @Alyss_ L'ho scoperto proprio perchè cercavo di capire cosa ci fosse su Paramount Plus prima di fare l'abbonamento.… - MarySery1989 : L'offerta Paramount Plus + Sky Cinema si potrà attivare a partire dalla mezzanotte? @ParamountPlusIT @SkyItalia - OldWildOwl : Vorrei un sacco guardare twin peaks solo che lo hanno solo su paramount plus e non posso farmi l’ennesimo abbonamento - vincentdeange15 : @signorina_zen Eeeh, ma adesso che G. pubblicizza Paramount Plus le cose son cambiate: che meraviglia il cinema! ? - holydirtywater : RT @cherryblssmtree: netflix disney plus prime video paramount+ nowtv hulu boh ogni giorno ne spunta uno nuovo io non capisco che bisogno c… -