Palla al centro di Elisa e Jovanotti ridisegna il concetto di orribile (Di giovedì 22 settembre 2022) Anni fa ho scritto un pezzo piuttosto violento su Quelli che restano, brano di Elisa che vedeva la cantautrice duettare con Francesco De Gregori. Era un pezzo, credo di poter dire senza correre rischio di autoincensarmi, ben costruito, e anche un po’ paraculo. Partivo, vado a memoria, parlando della fascinazione che certe persone, molte, hanno nei confronti degli incidenti. Citavo, tanto per non far pensare che sono uno che si improvvisa antropologo, La mostra delle atrocità e Crash di James Ballard, facendo anche menzione del film di Cronenberg, vado sempre a memoria, indicavo il passaggio in cui si parla di cicatrici e del piacere certo morboso che si prova nel passarci su un dito, finivo per parlare degli ingorghi in autostrada, quelli dovuti in buona parte a incidenti avvenuti nella corsia opposta o che comunque fermerebbero solo una corsi nel nostro senso di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Anni fa ho scritto un pezzo piuttosto violento su Quelli che restano, brano diche vedeva la cantautrice duettare con Francesco De Gregori. Era un pezzo, credo di poter dire senza correre rischio di autoincensarmi, ben costruito, e anche un po’ paraculo. Partivo, vado a memoria, parlando della fascinazione che certe persone, molte, hanno nei confronti degli incidenti. Citavo, tanto per non far pensare che sono uno che si improvvisa antropologo, La mostra delle atrocità e Crash di James Ballard, facendo anche menzione del film di Cronenberg, vado sempre a memoria, indicavo il passaggio in cui si parla di cicatrici e del piacere certo morboso che si prova nel passarci su un dito, finivo per parlare degli ingorghi in autostrada, quelli dovuti in buona parte a incidenti avvenuti nella corsia opposta o che comunque fermerebbero solo una corsi nel nostro senso di ...

Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? #FrancescoTotti mette palla al centro e ricomincia dal calcio, #IlaryBlasi a passeggio nel cuore di #Roma ??? di Francesco F… - rtl1025 : ?? #FrancescoTotti mette palla al centro e ricomincia dal calcio, #IlaryBlasi a passeggio nel cuore di #Roma ??? di… - SimonellaD : @ngiocoli Mettiamo che le cose vadano così. Il pd+5s, come dice Lei, non toccherà palla per un bel po', ma il centr… - Laila76913893 : RT @ngiocoli: ... il PD si divida. Nel senso che i veri lib-dem dentro quel partito, distanti dall'idea di aderire a un nuovo PDS, abbiano… - danieledv79 : RT @ngiocoli: ... il PD si divida. Nel senso che i veri lib-dem dentro quel partito, distanti dall'idea di aderire a un nuovo PDS, abbiano… -