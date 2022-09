leggo.it

Le donne le avrebbero fatto delle iniezioni per aumentare i, ma la 26enne è poi morta. Leggi ...il naso dal chirurgo plastico Leggi anche > Medico rimuove l'occhio sbagliato durante l',......le sono serviti per un intervento estetico con il quale ha fatto impiantare all'equipe medica del grasso intorno aiper guadagnare quel volume che non ha in maniera naturale. Ma l'è ... Operazione ai glutei illegale fatta in casa, donna muore a 26 anni: mamma e figlia accusate di omicidio Madre e figlia, accusate di aver ucciso una donna durante un intervento chirurgico, sono state scagionate. Libby Adame, 52 anni, e sua figlia, Alicia Galaz, 24 anni, sono state accusate ...