Onu: in corso incontro Draghi-Guterres al Palazzo di Vetro (Di giovedì 22 settembre 2022) New York, 22 set. (Adnkronos) - E' in corso l'incontro tra il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e il premier Mario Draghi, al Palazzo di Vetro dell'Onu. Subito dopo, il presidente del Consiglio raggiungerà il Museo delle Scienze naturali, a Central Park, per prendere parte al ricevimento organizzato dalla Presidenza Usa per i Capi di Stato e di governo che hanno preso parte ai lavori dell'Unga.

