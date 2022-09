“Mi sono presa una cotta per lui”. Elenoire Ferruzzi, la confessione sul vippone: “La ragazza è gelosa?” (Di giovedì 22 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi invaghita di Luca Salatino. La concorrente del GF Vio 7 infatti, voleva provarci con Antonino Spinalbese, ma alla fine ha preferito Luca. Ora sembra che lei si sia presa proprio una bella cotta. I due, c’è da dirlo, hanno passato le prime 48 ore a stuzzicarsi a vicenda fra citazioni di film di Carlo Verdone e improbabili karaoke. Quel che però per l’ex tronista è un gioco, per la Ferruzzi no. Parlando con Alberto De Pisis ha confessato di essersi in qualche modo invaghita di lui. “Lui è molto innamorato ed ha timore che lei possa essere gelosa“, la risposta diplomatica di Alberto – che giusto ieri ha confessato di sentirsi attratto proprio da Luca. – “A me non me ne può fregare di meno se lui è innamorato, ma non è innamorato per niente!“; la replica di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 settembre 2022)invaghita di Luca Salatino. La concorrente del GF Vio 7 infatti, voleva provarci con Antonino Spinalbese, ma alla fine ha preferito Luca. Ora sembra che lei si siaproprio una bella. I due, c’è da dirlo, hanno passato le prime 48 ore a stuzzicarsi a vicenda fra citazioni di film di Carlo Verdone e improbabili karaoke. Quel che però per l’ex tronista è un gioco, per lano. Parlando con Alberto De Pisis ha confessato di essersi in qualche modo invaghita di lui. “Lui è molto innamorato ed ha timore che lei possa essere“, la risposta diplomatica di Alberto – che giusto ieri ha confessato di sentirsi attratto proprio da Luca. – “A me non me ne può fregare di meno se lui è innamorato, ma non è innamorato per niente!“; la replica di ...

