Marche, terremoto di magnitudo 4.1 questa mattina: la scossa avvertita anche in Abruzzo (Di giovedì 22 settembre 2022) Un terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito le Marche e parte dell'Abruzzo, come rende noto l'Ingv. L'epicentro della scossa, registrata alle 12.24, è stato localizzato a 4 km da Folignano, in provincia ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 settembre 2022) Undi4.1 ha colpito lee parte dell', come rende noto l'Ingv. L'epicentro della, registrata alle 12.24, è stato localizzato a 4 km da Folignano, in provincia ...

fanpage : ?? ULTIM'ORA Forte scossa di #terremoto avvertita poco fa nelle Marche - TgrRai : #Terremoto, tre forti scosse in provincia di #AscoliPiceno. La prima alle 12.24 a Folignano, con epicentro a otto c… - Corriere : Terremoto nel Centro Italia, scossa di magnitudo tra 3,9 e 4,4 avvertita anche ad Ascoli Piceno - Ilsaggiopetty : RT @baffi_francesco: Due forti scosse di terremoto oggi nelle Marche attorno alle ore 12,30. Un abbraccio forte agli amici marchigiani col… - GiorgioAntonel1 : RT @dukana2: #Terremoto nelle #Marche ??…intanto in #Basilicata continuano a trivellare in zone ad altissimo rischio sismico…così moriamo so… -