LIVE Italia-Inghilterra 0-2 Under21 | amichevole calcio in DIRETTA | Brewster raddoppia

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7? Gol di, errore difensivono di reparto, l’attaccante segna con un tocco leggerissimo,0-2. 5? Gol di, rigore perfetto,0-1 U21. 3? Rigore per la nazionale inglese, atterrato Gallagher, fallo di Bove. 1? Inizia la partita! 17.27 Inni nazionali in corso. 17.25 Ingresso in campo dei giocatori. 17.20 Tutti i giocatori di movimento dell’titolari, giocano in un campionato maggiore. 17.15 Nicolato opta per il 3-5-2 con Scalvini che scivolerà fino in mediana in fase di possesso. 17.10 Gallagher il giovane fenomeno centrocampista del Chelsea partirà titolare nell’. 17.05 Ecco le ...