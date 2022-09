Le code chilometriche dopo l’annuncio di Putin al confine russo-finlandese erano una fake news (Di giovedì 22 settembre 2022) Il 21 settembre 2022 Vladimir Putin annuncia la mobilitazione militare, dando il via a contestazioni pubbliche e fughe dalla Russia all’estero. Queste ultime, però, sono state raccontate attraverso video datati e dichiarazioni prive di fondamento. La fonte delle fantomatiche code da 35km al confine con la Finlandia provengono da un tweet di Sotiri Dimpinoudis, già noto a Open Fact-checking per un video falso, il quale condivide una clip per provare quanto afferma. Video ripreso anche da Open e che, a seguito di una verifica, risulta realizzato precedentemente all’annuncio della mobilitazione militare. Per chi ha fretta Il video condiviso da Sotiri risulta pubblicato il 19 settembre 2022 da un canale Youtube. Sotiri non dimostra in alcun modo la presenza di code da 35km. Le autorità finlandesi ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) Il 21 settembre 2022 Vladimirannuncia la mobilitazione militare, dando il via a contestazioni pubbliche e fughe dalla Russia all’estero. Queste ultime, però, sono state raccontate attraverso video datati e dichiarazioni prive di fondamento. La fonte delle fantomaticheda 35km alcon la Finlandia provengono da un tweet di Sotiri Dimpinoudis, già noto a Open Fact-checking per un video falso, il quale condivide una clip per provare quanto afferma. Video ripreso anche da Open e che, a seguito di una verifica, risulta realizzato precedentemente aldella mobilitazione militare. Per chi ha fretta Il video condiviso da Sotiri risulta pubblicato il 19 settembre 2022 da un canale Youtube. Sotiri non dimostra in alcun modo la presenza dida 35km. Le autorità finlandesi ...

