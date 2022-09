Lazio | campagna di abbonamenti record | sfondata quota 26mila tessere

ItaliaViva : ?? Adesso con @matteorenzi a #Frosinone per la chiusura della campagna elettorale nel Lazio. Siete tantissimi! Graz… - gparagone : Chiusura della Campagna Elettorale #ItalExit, Lazio ?? ____________________________________ #Roma… - GioielloEgidio : RT @ItaliaViva: ?? Adesso con @matteorenzi a #Frosinone per la chiusura della campagna elettorale nel Lazio. Siete tantissimi! Grazie dell'… - laziopress : Abbonamenti Lazio, superata quota 26 mila: ecco quando chiuderà la campagna - sportli26181512 : #Lazio, prosegue a gonfie vele la campagna #abbonamenti: superata quota 26mila!: Il club biancoceleste annuncia, co… -

A meno di 24 ore dalla chiusura dellaabbonamenti laha sfondato quota 26000 tessere. Tutti esauriti i settori Nord e la Tevere parterre c'è ancora tempo fino a domani a mezzogiorno per assicurarsi la tessera che vale per ...Mario Adinolfi, capolista al Senato di Alternativa per l'Italia (APLI) nele in Abruzzo, contesta l'ultimo intervento dell'Agcom: 'Esaminando la puntata della ...par condicio per questa...La Giunta regionale ha approvato una delibera che darà modo di “dare la giusta valorizzazione alla sede regionale di Bruxelles”, ha riferito Occhiuto CATANZARO – La Giunta regionale, nella seduta di i ...A meno di 24 ore dalla chiusura della campagna abbonamenti la Lazio ha sfondato quota 26000 tessere. Tutti esauriti i settori Nord e la Tevere parterre c'è ancora tempo fino a domani ...