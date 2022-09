ITA Airways e Federcalcio insieme per far volare le Nazionali (Di giovedì 22 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Celebriamo una partnership che ha radici molto profonde, una sorta di connubio naturale tra la nostra federazione e ITA Airways, una modalità per celebrare insieme le nostre bellezze non solo visive ma anche culturali e storiche, quelle eccellenze di cui fanno parte anche il calcio, lo sport italiano e le nostre Nazionali”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, presentando a Coverciano l'accordo fra la Federcalcio e ITA Airways. “Questo accordo è il coronamento di un lungo percorso – ha detto l'amministratore delegato di ITA Airways Fabio Lazzerini -. Annunciamo questo progetto che prevederà fino al 31 dicembre 2024 che tutte le Nazionali azzurre e tutta la galassia che fa parte della Figc viaggeranno con ITA ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Celebriamo una partnership che ha radici molto profonde, una sorta di connubio naturale tra la nostra federazione e ITA, una modalità per celebrarele nostre bellezze non solo visive ma anche culturali e storiche, quelle eccellenze di cui fanno parte anche il calcio, lo sport italiano e le nostre”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, presentando a Coverciano l'accordo fra lae ITA. “Questo accordo è il coronamento di un lungo percorso – ha detto l'amministratore delegato di ITAFabio Lazzerini -. Annunciamo questo progetto che prevederà fino al 31 dicembre 2024 che tutte leazzurre e tutta la galassia che fa parte della Figc viaggeranno con ITA ...

