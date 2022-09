“Gf Vip 7” | bestemmia in diretta? Poi esce la verità

Leggi su tvzap

(Di giovedì 22 settembre 2022) Tv news, Gf Vip 7in. Nonostante siano passati solo pochi giorni dall’inizio del reality, già cominciano ad esserci i primi “disagi” che non riguardano solamente i concorrenti, ma anche la regia. Non molte ore fa, infatti, i coinquilini hanno vissuto un risveglio particolarmente alternativo: “A bestemmie ci avete svegliato”. Pare che qualche microfono, per distrazione, sia rimasto acceso. Poi però, è uscita lasull’episodio.Gf Vip 7in: com’è solito accadere, molti vipponi si svegliano più tardi rispetto agli altri e la regia ha il compito di tirarli giù dal letto accendendo le luci o mettendo musica ad alto volume. Non molte ore fa, però, i coinquilini hanno vissuto un risveglio particolarmente alternativo. Chi si trovava in quel momento in regia, ...