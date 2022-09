Genova, "quelle ispezioni sulle navi erano fasulle": chiuse le indagini su Rina e membri della Capitaneria (Di giovedì 22 settembre 2022) Un fascicolo con 17 capi di imputazione, la Procura contesta falsi anche sulla Jolly Nero della Compagnia Messina, che si schiantò sulla Torre Piloti, e sul Norman Atlantic, devastato da un incendio Leggi su repubblica (Di giovedì 22 settembre 2022) Un fascicolo con 17 capi di imputazione, la Procura contesta falsi anche sulla Jolly NeroCompagnia Messina, che si schiantò sulla Torre Piloti, e sul Norman Atlantic, devastato da un incendio

