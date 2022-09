Elezioni Csm, l’effetto perverso della riforma Cartabia sulle correnti della magistratura: quelle più grosse si rafforzano ancora di più (Di giovedì 22 settembre 2022) Avrebbe dovuto dare una stretta allo strapotere delle correnti nel mondo della magistratura. È invece un effetto perverso quello prodotto dalla riforma di Marta Cartabia nella geografia del nuovo Csm. Le correnti storicamente più grosse escono infatti ancor più rafforzate dal voto per eleggere i 20 consiglieri togati. Quando è ancora in corso lo scrutinio dei voti per i cinque rappresentati dei pm, i risultati dello spoglio per i magistrati giudicanti di merito consegnano quattro eletti a magistratura dipendente, la corrente dei conservatori che prende 2115 voti, e altri quattro ad Area, la componente considerata più progressista tra le toghe, seconda a quota 1319. Tre seggi vanno ad Unicost, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Avrebbe dovuto dare una stretta allo strapotere dellenel mondo. È invece un effettoquello prodotto dalladi Martanella geografia del nuovo Csm. Lestoricamente piùescono infatti ancor più rafforzate dal voto per eleggere i 20 consiglieri togati. Quando èin corso lo scrutinio dei voti per i cinque rappresentati dei pm, i risultati dello spoglio per i magistrati giudicanti di merito consegnano quattro eletti adipendente, la corrente dei conservatori che prende 2115 voti, e altri quattro ad Area, la componente considerata più progressista tra le toghe, seconda a quota 1319. Tre seggi vanno ad Unicost, la ...

