Da domani in vendita i biglietti per Napoli-Torino: curve a 35 euro, distinti a 45 (Di giovedì 22 settembre 2022) I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Torino, che si disputerà il 1° ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle ore 12.00 di venerdì 23 settembre 2022. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 85,00 Tribuna Nisida € 65,00 Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12) distinti anello superiore € 45,00 curve anello superiore € 35,00 Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Al momento, gli anelli inferiore delle curve non saranno posti in vendita. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi. L’acquisto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 settembre 2022) Iper la gara di Campionatovs, che si disputerà il 1° ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona disaranno posti ina partire dalle ore 12.00 di venerdì 23 settembre 2022. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 85,00 Tribuna Nisida € 65,00 Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)anello superiore € 45,00anello superiore € 35,00 Non sono previstia tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Al momento, gli anelli inferiore dellenon saranno posti in. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi. L’acquisto ...

