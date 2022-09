Crolla una scala del Globe Theatre dopo uno spettacolo per una scuola: 10 feriti, 5 ragazzi in ospedale (Di giovedì 22 settembre 2022) Era appena terminato uno spettacolo organizzato per la scuola, quando una delle scalinate del Gigi Proietti Globe Theatre di Villa Borghese a Roma è Crollata alle 12.30 circa. I presenti erano in tutto una ventina, con 13 ragazzi sopra la scalinata, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni, coinvolti nel crollo. I feriti sarebbero in totale 10, cioè 5 adulti e 5 ragazzi che sono stati trasportati in ospedale. Nessuno di loro sarebbe risultato in gravi condizioni, mentre sono in corso le indagini per risalire alle cause del cedimento. Riguardo l’incidente ha parlato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: «Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa. Sono in contatto con i responsabili della gestione del ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) Era appena terminato unoorganizzato per la, quando una delle scalinate del Gigi Proiettidi Villa Borghese a Roma èta alle 12.30 circa. I presenti erano in tutto una ventina, con 13sopra la scalinata, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni, coinvolti nel crollo. Isarebbero in totale 10, cioè 5 adulti e 5che sono stati trasportati in. Nessuno di loro sarebbe risultato in gravi condizioni, mentre sono in corso le indagini per risalire alle cause del cedimento. Riguardo l’incidente ha parlato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: «Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa. Sono in contatto con i responsabili della gestione del ...

Agenzia_Ansa : Il Parlamento dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk, nell'est dell'Ucraina, ha approvato all'unanimità una legg… - pisto_gol : Un #Napoli da sogno vince anche in Scozia, sbaglia un rigore con #Zielinski ma segna tre gol ai #Rangers, una… - infoitinterno : Roma. Crolla una scala al Globe Theatre: feriti alcuni studenti - duro_lavoro : RT @KRISKSB: CROLLA UNA SCALA AL GLOBE THEATER A ROMA DOPO UNA RAPPRESENTAZIONE DEL MACBETH DI SHAKESPEARE PER STUDENTI!!! UN TOT DI CONTU… - francescorey491 : RT @KRISKSB: CROLLA UNA SCALA AL GLOBE THEATER A ROMA DOPO UNA RAPPRESENTAZIONE DEL MACBETH DI SHAKESPEARE PER STUDENTI!!! UN TOT DI CONTU… -