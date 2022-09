Camini e stufe a legna, scattano le multe fino a 5.000 euro: ecco i paletti delle regioni (Di giovedì 22 settembre 2022) La paura di un inverno freddo e costoso, ha spinto già da tempo chi può a fare scorta anche di legna e pellet. Ma attenzione, si rischiano multe fino a 5.000 euro se si usano stufe o... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 settembre 2022) La paura di un inverno freddo e costoso, ha spinto già da tempo chi può a fare scorta anche die pellet. Ma attenzione, si rischianoa 5.000se si usanoo...

