Calciomercato Juve | nome a sorpresa per la difesa

cmdotcom : Anche dopo #Monza la #Juve non cambia idea: avanti con #Allegri, ecco perché - calciomercatoit : ?? - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, sia lodata la pausa: la squadra di #Allegri è una 'maionese impazzita', in queste condizioni meglio 'sparire' https://… - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ???? Dall'Inghilterra il retroscena sull'affare sfumato tra #Juve e #Chelsea nell'ambito della trattativa per #DeLigt… - calciomercatoit : ???? Dall'Inghilterra il retroscena sull'affare sfumato tra #Juve e #Chelsea nell'ambito della trattativa per… -

Il periodo complicato della Juventus alimenta senza dubbio altre voci diin vista della riapertura delle trattative. Non si può non sottolineare come nel corso del 2022 la dirigenza abbia fatto degli sforzi importanti per portare alla corte di Allegri dei ...Allegri, da questo punto di vista, non sarebbe male: riuscì quasi con la suaa ribaltare un disastroso 0 - 3 contro il Real Madrid nella loro tana, fece in modo di reggere un tempo sia con gli ...La Juventus è pronta a rifarsi il look in difesa nella prossima stagione. Tra i nomi in lista figura anche quello di Igor, centrale difensivo brasiliano della Fiorentina.La Juventus sembra stia già pensando al prossimo mercato estivo dove gli occhi sono su Cuadrado; ecco chi può sostituirlo.