Buffon: 'Non mi servono 8 Champions, so quanto sono forte anche senza. Continuo per tre ragioni' (Di giovedì 22 settembre 2022) Gianluigi Buffon, portiere del Parma ed ex Juve e Nazionale, ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento: "Continuo a giocare pe... Leggi su calciomercato (Di giovedì 22 settembre 2022) Gianluigi, portiere del Parma ed ex Juve e Nazionale, ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento: "a giocare pe...

junews24com : Buffon: «Non mi servono 8 Champions. Con il blocco storico della Juve...» - - iovabbe_mavoi : RT @Luca_Cilli: Ancora #Buffon: 'Questione di DNA della squadra e dei singoli individui. Non tutti possono avere il DNA della Juventus, un… - ZonaBianconeri : RT @Luca_Cilli: Il portiere del @1913parmacalcio #Buffon: 'La #Juventus di oggi? Cosa vuoi che dica? Non posso dire nulla perché in questo… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Buffon: 'Non mi servono 8 Champions League, so quanto sono forte anche senza' - antonioamodio22 : RT @Luca_Cilli: Il portiere del @1913parmacalcio #Buffon: 'La #Juventus di oggi? Cosa vuoi che dica? Non posso dire nulla perché in questo… -