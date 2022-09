BONUCCI: «FISCHIARE DONNARUMMA IN AZZURRO È DA SENZA CERVELLO» (Di giovedì 22 settembre 2022) A prendere parola nella conferenza stampa di oggi della nazionale italiana a Coverciano è Leonardo BONUCCI e l’esperto difensore AZZURRO non le manda a dire. Poco meno di un anno fa l’Italia fu protagonista di una semifinale di Nations League in cui venne battuta dalla Spagna nello stesso stadio, il Meazza, nel quale domani ci sarà la sfida contro l’Inghilterra valevole per la fase a gironi della medesima competizione. In quella sede, ancor più del risultato (una sconfitta che non permise alla squadra di Mancini di centrare la qualificazione alla finale del torneo), a fare rumore furono i fischi per DONNARUMMA, da poco passato a parametro zero dal Milan al Paris Saint-Germain. DONNARUMMA FISCHIATO UN ANNO FA AL MEAZZA, LA PRESA DI POSIZIONE DI BONUCCI «Credo che FISCHIARE un giocatore ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 22 settembre 2022) A prendere parola nella conferenza stampa di oggi della nazionale italiana a Coverciano è Leonardoe l’esperto difensorenon le manda a dire. Poco meno di un anno fa l’Italia fu protagonista di una semifinale di Nations League in cui venne battuta dalla Spagna nello stesso stadio, il Meazza, nel quale domani ci sarà la sfida contro l’Inghilterra valevole per la fase a gironi della medesima competizione. In quella sede, ancor più del risultato (una sconfitta che non permise alla squadra di Mancini di centrare la qualificazione alla finale del torneo), a fare rumore furono i fischi per, da poco passato a parametro zero dal Milan al Paris Saint-Germain.FISCHIATO UN ANNO FA AL MEAZZA, LA PRESA DI POSIZIONE DI«Credo cheun giocatore ...

