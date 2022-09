Ballando con le stelle | svelate le prime coppie della nuova edizione

Leggi su diredonna

(Di giovedì 22 settembre 2022) A poco più di due settimane dall’iniziodicon le, questa mattina TvBlog ha rivelato le. La prima puntata del talent show del sabato sera di Rai 1 andrà in onda l’8 ottobre, mentre la conclusione è attesa a ridosso dell’inizio dei Mondiali di calcio del Qatar, a cui la Nazionale italiana non prenderà parte. Scopriamo dunque insieme quali sono i primi abbinamenti tra maestri e concorrenti svelati dal noto portale specializzato in televisione. La prima coppiadicon lead essere svelata è quella composta da Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli, e la maestra Anastasia Kuzmina. Un’altra ...