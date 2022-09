Vassalli degli Usa: votare è (quasi) inutile (Di mercoledì 21 settembre 2022) Scusate se, giunto al fin della licenza, pongo una domanda alla Bertoldo: ma che votiamo a fare? Campagna elettorale al calor bianco, se in questo sito liberale pubblico una recensione culturale, ci sono lettori che sbuffano perché ho derogato dal Di Maio-Letta-Meloni-Salvini-Renzi-Calenda. A me però viene in mente il verso di Battiato, il famoso cantautore del boh: «Quante stupide galline che si azzuffano per niente». Sì, perché proprio i frequentatori di questo sito dovrebbero sapere come andrà a finire. Ok, il centrodestra vincerà (salvo saponette sotto al piede last minute). E poi? Ricordate Salvini ministro degli Interni? Due rinvii a giudizio. Due! L’ha sfangata? Buon per lui, ma la famosa immunità parlamentare serviva proprio ad evitare che un politico fosse costretto a perdere tempo prezioso in cause. L’avversario si azzoppa anche intralciandolo. Ebbene, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Scusate se, giunto al fin della licenza, pongo una domanda alla Bertoldo: ma che votiamo a fare? Campagna elettorale al calor bianco, se in questo sito liberale pubblico una recensione culturale, ci sono lettori che sbuffano perché ho derogato dal Di Maio-Letta-Meloni-Salvini-Renzi-Calenda. A me però viene in mente il verso di Battiato, il famoso cantautore del boh: «Quante stupide galline che si azzuffano per niente». Sì, perché proprio i frequentatori di questo sito dovrebbero sapere come andrà a finire. Ok, il centrodestra vincerà (salvo saponette sotto al piede last minute). E poi? Ricordate Salvini ministroInterni? Due rinvii a giudizio. Due! L’ha sfangata? Buon per lui, ma la famosa immunità parlamentare serviva proprio ad evitare che un politico fosse costretto a perdere tempo prezioso in cause. L’avversario si azzoppa anche intralciandolo. Ebbene, ...

NicolaPorro : Al #centrodestra non basta vincere le #elezioni, cosa potrebbe accadere ?? - Massimo10489625 : ???? QUANDO CAPIREMO CHE A CHI CONTROLLA LA #UE INTERESSANO LE IMPRESE ITALIANE IN SVENDITA E I RISPARMI DEGLI ITALIA… - telemaco57 : @autocostruttore Appunto , hai elencato oltre a Draghi la crème de la çrème dei vassalli degli yankees Un po' com… - tn_paola : @sara_moretto @ItaliaViva @Azione_it Ma se ci ha fatti entrare in guerra, in recessione, nell'apartheid con il Gree… - tn_paola : @Corriere Così, giusto per ringraziarlo di averci resi ancora più vassalli degli Stati Uniti -