(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Federal Open Market Committee (Fomc), l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti, ha infatti annunciato un aumento deid’interesse di 75al 3-3,25%, livello che non veniva raggiunto dal 2008

classcnbc : +++#USA????, #Fed rialza tassi di 75 pb Secondo la previsione a 3-3,25%+++ - classcnbc : +++#USA: #Fed segnala l'intenzione di continuare a rialzare i tassi fino a quando il livello dei fondi non raggiung… - classcnbc : +++#USA: le proiezioni economiche della #Fed prevedono l'#inflazione tornare all'obiettivo del 2% entro il 2025+++ - pizzico76 : RT @classcnbc: +++#USA????, #Fed rialza tassi di 75 pb Secondo la previsione a 3-3,25%+++ - fisco24_info : Usa, la Fed «stringe» di 75 punti base, i tassi puntano al 4,50%: Il Federal Open Market Committee (Fomc), l'organi… -

Wall Street alla fine vira al ribasso dopo l'annuncio della, che ha aumentato i tassi di interesse di 75 punti al 3 - 3,25%, ma ha anche quasi azzerato le ...è stata mal digerita dal mercato, ...Brusco calo della crescita economica statunitense nel 2022, secondo le previsioni dei banchieri della Federal Reserve. Nel 2022, atteso solo un +0,2% per il Pil, contro l'1,7% atteso in precedenza. ...Come da attese, la Fed ha alzato i tassi di interesse di riferimento di 75 punti base. E continua a prevedere altri rialzi ...La Banca centrale statunitense (Fed), decisa a combattere l’inflazione persistentemente alta, ha annunciato il quinto rialzo dei tassi americani dell’anno ...