Un libro per conoscere l'Africa, per smettere di considerarla come un luogo di povertà o di risorse da depredare, per capire la complessità di un continente dove il senso della modernità s'intreccia con la tradizione (Di mercoledì 21 settembre 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Uno dei temi ricorrenti di ogni campagna elettorale che si rispetti riguarda inevitabilmente il fenomeno dell'immigrazione, terreno ideale per la facile propaganda e gli slogan urlati di chi ha sempre bisogno di un nemico per raccattare voti a buon mercato. Siamo spesso vittime di una doppia morale che non ci consente di provare la stessa indignazione per i lavoratori stranieri – proprio quelli che arrivano con i famigerati barconi – quando scopriamo che sono sfruttati in clandestinità nelle campagne italiane, costretti a lavorare per ore per una manciata di euro, maltrattati e resi schiavi. E non si riesce a parlare di integrazione e diritti senza suscitare lo sdegno di chi si rifiuta di riconoscere l'evoluzione della nostra società e forse in cuor suo sogna ancora i campi di cotone con ...

