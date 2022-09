Ultime Notizie – Ucraina-Russia, Borrell: “Pace mondiale a rischio” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Minacciare l’uso di armi nucleari è inaccettabile ed è un vero pericolo per tutti. La comunità internazionale deve unirsi e prevenire azioni simili. La Pace mondiale è a rischio”. Lo dice via social l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, dopo il discorso del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. “L’annuncio di un referendum farsa, della mobilitazione parziale e del ricatto nucleare è un’escalation grave”, conclude. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Minacciare l’uso di armi nucleari è inaccettabile ed è un vero pericolo per tutti. La comunità internazionale deve unirsi e prevenire azioni simili. Laè a”. Lo dice via social l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep, dopo il discorso del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. “L’annuncio di un referendum farsa, della mobilitazione parziale e del ricatto nucleare è un’escalation grave”, conclude. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

