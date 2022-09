infoitinterno : Ucraina, lo spettro dell'atomica: Putin vuole annettere i territori occupati - EugenioCardi : RT @ilmessaggeroit: Ucraina, lo spettro dell'atomica: Putin vuole annettere i territori occupati - gbz92 : RT @ilmessaggeroit: Ucraina, lo spettro dell'atomica: Putin vuole annettere i territori occupati - ilmessaggeroit : Ucraina, lo spettro dell'atomica: Putin vuole annettere i territori occupati - eliadome : @GiorgiaMeloni Sta usando la tattica del provocatore e delle bugie a largo spettro. Basta armi all' Ucraina. -

L'orologio dell'Apocalisse si è rimesso in moto. Il fatto che il presidente americano e quello russo stiano apertamente parlando di armi nucleari dimostra che il confronto tra potenze è entrato in una ...Tutto come base per la successiva unificazione alla Federazione russa, che consentirebbe a Putin di proclamare la vittoria e rivendicare la parte diannessa come Russia, da difendere con ogni ...NEW YORK, 20 settembre 2022 /PRNewswire/- – Education Cannot Wait (ECW) ha lanciato un appello ai leader mondiali affinché forniscano un finanziamento urgente da 1,5 miliardi di dollari per sostenere ...La parola d’ordine di Putin è “referendum”, ed è la risposta al contrattacco ucraino. Ma è giallo sul discorso che avrebbe dovuto annunciarlo, prima fissato ...