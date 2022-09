Ucraina | Biden risponderà a Putin nel suo discorso all’Onu Ferma condanna dell’aggressione russa

TgLa7 : Ucraina, #Biden: referendum farsa violazione Carta #Onu - SkyTG24 : #Biden all'#Onu: “#Putin richiama ulteriori soldati. Il Cremlino sta organizzando un finto referendum per l'annessi… - NicolaPorro : ?? #Zelensky avrebbe chiesto a #Biden l’invio di armi nuove e più potenti. La risposta ???? - susanna769 : RT @Agenzia_Ansa: 'La Russia ha vergognosamente violato i principi base della carta dell'Onu invadendo l'Ucraina': lo ha detto Joe Biden in… - TGL24H : RT @Agenzia_Ansa: 'La Russia ha vergognosamente violato i principi base della carta dell'Onu invadendo l'Ucraina': lo ha detto Joe Biden in… -

RaiNews

La guerra in, le tensioni globali: cosa c'è da sapere Il discorso di Putin: " Useremo ogni mezzo per proteggerci" Tensione nucleare tra Stati Uniti e Mosca: parole, numeri, strategie ...Nel suo atteso intervento all'assemblea generale dell'Onu, il presidente americano Joefarà una "decisa condanna" della guerra russa in, e rispondera' all'annuncio di Vladimir Putin sull'immediata "mobilitazione parziale" dei cittadini russi. Lo ha riferito un dirigente ... Assemblea ONU: decisa condanna di Biden della guerra russa in Ucraina - Biden all'Onu: referendum Cremlino enorme violazione - Biden all'Onu: referendum Cremlino enorme violazione Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ..."La Russia ha vergognosamente violato i principi base della carta dell'Onu invadendo l'Ucraina": lo ha detto Joe Biden intervenendo all'assemblea generale dell'Onu. Vladimir Putin ha fatto "minacce nu ...